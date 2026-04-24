Leinsweiler will Tempo 30. Der LBM sagt, dass dort im Schnitt nur 25 km/h gefahren wird. Ein Ratsmitglied sagt: Das stimmt absolut nicht.

Richard Wagner ist Mitglied im Leinsweilerer Gemeinderat. Er reagiert in einer Stellungnahme auf den Artikel „Die Entdeckung der Langsamkeit“ in der RHEINPFALZ-Ausgabe vom 17. April. Aus seiner Sicht übernimmt der Beitrag eine problematische Argumentationslinie des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Demnach soll ein vor Jahren berechneter Durchschnittswert von 25 km/h aussagekräftiger sein als die aktuell gefahrenen Geschwindigkeiten in der Ortsdurchfahrt von Leinsweiler.

Fakt ist: Auf der Hauptstraße und der Weinstraße gilt Tempo 50. Diese Höchstgeschwindigkeit werde häufig überschritten, ist Wagners Beobachtung. Doch es fehle an regelmäßiger Überwachung des motorisierten Verkehrs vor Ort. In der Tat weise Leinsweiler eine besondere Verkehrssituation auf, hält er fest. Der öffentliche Raum sei begrenzt und werde von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzt. Es gebe keine gesonderte Infrastruktur für den Fuß- und auch nicht für den Radverkehr. Der Autoverkehr dominiere das Ortsbild – sowohl bei der Flächennutzung als auch beim Geschwindigkeitsniveau.

Die Topografie des Ortes verschärfe die Situation: Enge Straßen, Steigungen, Gefälle und schlecht einsehbare Kurven prägen das Ortsbild. Zudem durchquerten regelmäßig Buslinien den Ort. Das aktuell erarbeitete Radverkehrskonzept für den Kreis Südliche Weinstraße trage diesen Umständen Rechnung. Es empfehle, die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs zu reduzieren – insbesondere in der Ortsdurchfahrt von Leinsweiler, so Wagner. Eine flächendeckende Tempo-30-Regelung für das gesamte Dorf sei deshalb in diesem Zusammenhang sinnvoll und verhältnismäßig, findet das Ratsmitglied. Sie würde die tatsächlichen Geschwindigkeiten senken und die gegenseitige Rücksichtnahme fördern.

Einen Antrag habe der Gemeinderat bereits einstimmig befürwortet. Jetzt seien die zuständigen Behörden auf Ebene der Verbandsgemeinde Landau-Land und des Kreises SÜW sowie der LBM gefordert, den Beschluss aufzugreifen und umzusetzen, sagt Wagner.