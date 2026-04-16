In der Ortsgemeinde Leinsweiler wird intensiv über Tempo 30 diskutiert, obwohl der Verkehr überwiegend langsamer durchs Dorf rollt. Über eine Diskussion bar jeder Logik.

In der idyllischen Ortsgemeinde Leinsweiler, wo der Genuss nicht nur in den edlen Tropfen der Weinkarte, sondern auch im gemächlichen Alltagstempo seinen Ausdruck findet, wagte sich der Gemeinderat am Mittwochabend an ein Thema heran, das den Ort schon länger beschäftigt: die Einführung von Tempo 30 auf den Durchfahrtsstraßen, um die vermeintliche Raserei im Ort zu beenden. Doch braucht es diese Maßnahme dort, wo es ohenhin schon langsamer zugeht?

Die Tempo-30-Regelung sollte laut Beschlussvorlage für zwei Straßen greifen – auf den Hauptverkehrsadern, die sich durch das Dorf schlängeln. Zum einen auf der Weinstraße, offiziell der Landesstraße 508, die durch den engen, teils kurvigen Ort führt, und der Hauptstraße (K 48) in Richtung Ilbesheim. Dort soll mehr Ordnung geschaffen werden. Der schmucke Tourismusort scheint seine ursprüngliche Gelassenheit verkehrsrechtlich fassen zu wollen, indem er die Verkehrslogik auf den Kopf stellt und in homöopathischer Manier in die Verkehrsstruktur eingreift.

25 km/h – Messung oder Märchen?

Doch woher rührt dieses verkehrspolitische Paradoxon? Die Grundlage der Debatte hatte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Beschlussvorschlag der Verwaltung mitgeliefert – in Form einer Zahl, die im Rat Stirnrunzeln auslöste. Die durchschnittliche Geschwindigkeit im Ort beträgt Messungen zufolge 25 km/h. Das sind fünf Stundenkilometer weniger als die Tempo-30-Grenze, über die derzeit diskutiert wird. Anders ausgedrückt: Der schicke Weinort Leinsweiler hat die Langsamkeit bereits entdeckt, das Ziel von Tempo 30 de facto schon erreicht – allerdings in umgekehrter Richtung, da die tatsächliche Geschwindigkeit sogar darunter liegt. Sollen die Autofahrer etwa zum Schnellerfahren aufgefordert werden?

Braucht der schicke Weinort Leinsweiler wirklich neue Temporegeln? Foto: Steven Meyer

Mehrere Ratsmitglieder äußerten Zweifel, ob diese 25 km/h tatsächlich stimmen. Die Zahl wurde hinterfragt: „Wo und wann wurde das gemessen?“ Außerdem sei der Durschnittswert nicht entscheidend, sondern es gehe um die Ausreißer. Es gebe durchaus Raser. Die Diskussion entwickelte eine gewisse philosophische Tiefe, denn gegenüber standen sich nun ein statistischer Messwert und die subjektive Wahrnehmung einiger Leinsweilerer Ratsmitglieder. „Wie schnell wird im Ort wirklich gefahren?“ 25 Stundenkilometer seien es jedenfalls nicht.

Schilderwald oder Fingerspitzengefühl?

Ein anderer Aspekt spitzte die Debatte weiter zu: Für die Einführung von Tempo 30 in den beiden genannten Straßen wären insgesamt 13 Verkehrszeichen notwendig. Dreizehn – eine Zahl, die in einem Ort mit Anwesen wie dem Hotel Leinsweiler Hof und dem malerischen Slevogthof, einstiger Wohnsitz des Impressionisten Max Slevogt, fast wie ein ästhetischer Affront wirkt. Die Verwaltung sieht unter diesen Umständen keinen Handlungsbedarf, und so liest sich auch der Beschlussvorschlag: lieber verzichten, Abstand gewinnen vom Wunsch der Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort. Grund: Zu viele Schilder, zu wenig Nutzen. Und man laufe Gefahr, dass der charmante Weinort mit schönem Fachwerk zu einem Schilderwald mutiert.

Leinsweiler gilt in der Südpfalz als touristische Perle. In der schmucken Ortsgemeinde herrschrt gerade an Wochenenden viel Verkehr. Foto: Steven Meyer

Im Gemeinderat regte sich Widerstand. „Dieser Beschlussvorschlag ist eine Unverschämtheit“, wurde kommentiert. Tempo 30 sei als klares Signal zu sehen für Sicherheit und Ordnung auf der Wein- und der Hauptstraße. Gerade im Dorf des Genusses, so der Tenor, dürfe es nicht dem Zufall überlassen bleiben, wie schnell gefahren wird, ob von Auto- oder Radfahrern, die von Eschbach kommend auch gerne ins Dorf rasen. Dann brachte ein Ratsmitglied einen Lichtblick ins Spiel: digitale Geschwindigkeitstafeln für die Ortseinfahrten, die laut Ortsbürgermeister Jürgen Kohlmann ohnehin bereits bestellt sind. Ihr Prinzip ist einfach: Grün signalisiert „alles in Ordnung“, Rot zeigt „zu schnell“.

Bei einigen Ratsmitgliedern schien ein Umdenken einzusetzen. Wenn die Menschen ohnehin langsam fahren – braucht es dann wirklich ein Schild, das 30 vorschreibt? Und wenn das Problem vor allem im Gefühl liegt – reicht dann nicht ein System, das dieses Gefühl sichtbar macht? Die Messtafeln erschienen als elegantere Lösung: weniger Eingriff, mehr Wirkung.

Tempo 30 – Lösung oder Widerspruch?

Es reicht der Ortsgemeinde nicht. Tempo 30 soll der Heilsbringer bleiben, denn im Zuge des aktuellen Radverkehrskonzepts wurde letztlich die Einrichtung einer einheitlichen Tempo-30-Zone im Kernbereich ins Spiel gebracht. Ob das klappt ist unklar. Der Ortsbürgermeister wurde sodann beauftragt, mit der Verbandsgemeinde Landau-Land, der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße (SÜW) und dem Landesbetrieb Mobilität in Kontakt zu treten, um zu klären, was möglich ist. Hierfür gab der Rat einstimmig sein Votum. Der Kampf um Tempo 30 geht also weiter, obwohl laut Statistik bereits feststeht, dass die Autofahrer im Ort durchschnittlich nur 25 Stundenkilometer schnell fahren. Ganz ohne Schilder.