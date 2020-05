Seit Jahren kämpft die Gemeinde für eine Tempo-30-Zone in der Essinger Kirchstraße, jetzt hat das Land zugestimmt. Es gibt da nur ein Problem mit 20 Metern Länge.

In der Kirchstraße in Essingen gilt künftig zwischen dem Ortseingang von der B 272 kommend bis zur Einmündung in die Gartenstraße Tempo 30. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer auf Antrag der Kommune entschieden. Die entsprechenden Schilder werden in den kommenden Wochen aufgestellt, wie Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG) am Montag in der Gemeinderatssitzung berichtete. Was weder die Ortschefin noch die Ratsmitglieder nachvollziehen können, ist die Tatsache, dass ein 20 Meter langes Teilstück der Kirchstraße zwischen der Einmündung zur Gartenstraße und jener zur Dalbergstraße nicht in die Tempo-30-Zone aufgenommen wurde. Aus Sicht der Räte ist das unlogisch, da im Anschluss des Teilstücks wieder Tempo 30 gelte. Im Rat hieß es, es sei aber besonders wichtig, dass gerade jene 20 Meter zur Tempo-30-Zone gehörten, da in diesem Bereich viele Kinder die Straße querten, die in dem angrenzenden Wohngebiet lebten. Der Rat beschloss deshalb einstimmig, beim LBM einen weiteren Antrag zu stellen, um zu erreichen, dass auch dieser Teilbereich in die Tempo-30-Zone aufgenommen wird.