Es wird geprüft, ob in der Straße Kirchberg in Edesheim eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet werden kann, um Verkehrsberuhigung zu erzielen. Dafür macht sich die Bürgerinitiative „Tempo 30“ stark. Der Gemeinderat wird sich mit dem Bauausschuss vor Ort treffen, um über die Situation zu urteilen. In der Speyerer Straße hingegen bleibt alles wie gehabt. Angeregt war, durch ein verändertes Parkraumkonzept das Tempo der Verkehrsteilnehmer zu drosseln. Der Gemeinderat hat kürzlich mehrheitlich gegen eine Neuregelung ausgesprochen.