Das gesamte Dorf soll zur Tempo-30-Zone erklärt werden. Das hat der Gemeinderat Waldhambach nun beschlossen. Zudem soll grundsätzlich rechts vor links gelten. So hofft man, dass in den engen, verwinkelten Straßen mehr Sicherheit für die Fußgänger und Radfahrer entsteht. Ein Schild am Ortseingang soll auf die Änderung hinweisen.