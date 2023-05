Annweiler will ein durchgängiges Tempolimit in der Stadt und den Ortsteilen. Doch bisher spielt die Straßenbehörde nicht mit. Deswegen setzt die Stadt nun ein Zeichen.

Auf fast allen Nebenstraßen gilt bereits Tempo 30 in Annweiler, aber auf Kreis- und Landesstraßen entscheidet eine höhere Ebene. Und die hat dem Ansinnen der Stadt Annweiler, ein durchgängiges Tempolimit in der Kernstadt und den vier Ortsteilen einzuführen, bisher nicht entsprochen. Die verkehrlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, der Lärmpegel zu gering – bisher biss die Stadt beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer auf Granit. Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried drohte gar schon, notfalls bis zum Äußersten zu gehen und den Fall vor Gericht zu bringen.

Aber vorher versucht es die Stadt noch mit einem sichtbaren Zeichen nach außen. Im Mittwoch hat der Stadtrat mehrheitlich bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen, dem Bündnis „Lebenswerte Städte mit Tempo 30“ beizutreten. Der Zusammenschluss wurde im Sommer 2021 gegründet und hat mittlerweile schon rund 700 teilnehmende Kommunen. Das Netzwerk setze sich dafür ein, dass Kommunen selbst über ein Tempolimit auf den Straßen ihrer Gemarkung entscheiden dürfen und nicht der Baulastträger, erklärte Seyfried. Die Idee zum Beitritt gehe auf eine Bürgeranregung zurück. „Wir wollen damit unserer Forderung noch mehr Gehör verschaffen.“

Wird Lärmpegel kontrolliert?

AfD-Ratsmitglied Steffen Kremser kritisierte, dass es bei der 2022 aus Lärmschutzgründen eingeführten Tempo-30-Zone am Hohenstaufensaal keine Lärmmessungen gab, um zu prüfen, ob das Tempolimit tatsächlich etwas am Geräuschpegel ändere. Laut Verwaltung werden die Lärmpegel berechnet, nicht gemessen. Kontrollen seien daher nicht vorgesehen. Kremser findet: „Wenn keine Erfolgskontrolle stattfindet, interessiert der Lärmschutz nicht wirklich. Er dient dann nur als vorgeschobenes Argument, um den Verkehr auf der Straße auszubremsen.“