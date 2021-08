Online sein will jeder, am besten überall. Die Telekom hat deshalb an fünf Mobilfunk-Standorten im Kreis SÜW ihr Netz mit 5G erweitert. Doch bessere Versorgung bedeutet auch: vermehrte Strahlenbelastung. Ein Grund zur Sorge?

Adressen herausfinden, Rezepte googeln oder ein Video mit den Liebsten teilen – online sein ist alles. Wenn dann allerdings der Empfang flöten geht und das Video anfängt zu stocken, ist der Ärger groß. Für Telekomkunden im Landkreis Südliche Weinstraße sei das fortan ein Problem der Vergangenheit, verspricht die Telekom.

700 Standorte in Rheinland-Pfalz sollen bis Ende des Jahres auf die neue 5G-Technik umgerüstet werden, sagt Pressesprecher George-Stephen McKinney. Jetzt habe man sich Bad Bergzabern, Billigheim-Ingenheim, Steinfeld und Herxheim gewidmet. Dafür musste nur ein Modul ausgetauscht und die neue Software aufgespielt werden. Also nur ein kleiner Handgriff, wohl auch deswegen ist er kaum jemandem in der Region aufgefallen. Zumindest sagen das die Verwaltungen in Herxheim und Bad Bergzabern auf unsere Anfrage.

„Bisher hat das, glaube ich, noch keiner bemerkt. Und Beschwerden gab es auch noch keine“, sagt Hedi Braun, Ortsbürgermeisterin von Herxheim. Im Bürgerbüro wisse man auch nichts von der Aufrüstung der Telekom, sagen die Mitarbeiter. Dabei ist das Rathaus einer der zwei Standorte im Dorf. Der andere befindet sich laut Telekom in der Friedhofsstraße. Die genauen Standorte will das Unternehmen aber nicht preisgeben – aus Datenschutzgründen, wie Sprecher McKinney sagt.

Auch LTE profitiert von Neuerungen

Der Bedarf an schnellem Mobilinternet wachse stetig, da müssten Mobilfunkanbieter nachziehen, sagt McKinney. „Früher hat noch keiner was von Youtube gewusst, jetzt schaut fast jeder unterwegs Videos. In drei Jahren gibt es dann neue Dienste, und die muss das Netz tragen können.“ Auch gebe es immer mehr Nutzer pro Funkzelle, unter denen die Bandbreite aufgeteilt werde. Deswegen müsse die Gesamtkapazität gesteigert werden.

Wer noch kein 5G-fähiges Mobilgerät zur Hand hat, werde auch über LTE von den Neuerungen profitieren können, verspricht McKinney. Vor allem in Häusern soll der Empfang durch höhere Frequenzen deutlich verbessert werden und ein schnelles Surfen ermöglichen, sagt die Telekom. In Zukunft muss man also nicht mehr in den Garten rennen, um Bilder oder Videos mit der Familie zu teilen.

Grenzwerte werden eingehalten

Besserer Empfang, höhere Bandbreite, und sogar durch die Hauswand dringt das Signal. 5G kann scheinbar alles. Aber wie wirkt sich das auf die Gesundheit aus? Immer wieder geistert diese Frage durch die Medien. Wir haben beim Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) nachgefragt. „Bei Einhaltung der Grenzwerte sind keine Gesundheitswirkungen zu erwarten“, äußert sich die Behörde. Und 5G halte die Grenzwerte nicht nur ein, sondern liege sogar weit darunter. Die Strahlung von Mobilfunkstationen und Handys könne eine gewisse Wärmewirkung haben, aber nur falls der Grenzwert überschritten werde. „Dabei wurde berücksichtigt, dass Menschen unterschiedlich empfindlich sein können. Entsprechend niedrig wurden die Grenzwerte festgelegt“, sagt das BFS. Und selbst an diese niedrigen Werte komme kein 5G-Standort heran. Selbst wenn man auf einem Balkon direkt gegenüber einer Sendestation sitzt.

5G ist noch neu, aber viele Erkenntnisse aus der Forschung von 3G oder 4G ließen sich übertragen. Bei allen werde mit ähnlichen Frequenzen gearbeitet. Diese verwendet im Übrigen auch der handelsübliche W-Lan-Router im Wohnzimmer, sagt das Bundesamt. Doch für die Zukunft seien deutlich höhere Frequenzbänder, oberhalb von 20 Gigaherz, angedacht, sagt der Pressesprecher der Telekom. Für diesen Frequenzbereich liegen deutlich weniger Studienergebnisse vor.

Forschung zu 5G und Fruchtbarkeit

In anderen Bereichen werde bereits mit hohen Frequenzen gearbeitet. Etwa beim Richtfunk, bei Ganzkörperscannern am Flughafen und selbst beim Abstandsradar im Auto. Allerdings reichen diese nicht über große Distanzen oder gar durch Hauswände, weshalb sich das BFS gesondert mit dem Mobilfunk befasst. Aktuell werde die Wirkung auf Zellen der Körperoberfläche untersucht. Zudem werde auf eine Alters- und Geschlechtsabhängigkeit geprüft. Gehirnaktivität, kognitive Leistungsfähigkeit und Fruchtbarkeit würden bei den Studien ebenfalls analysiert. Je nach Laufzeit sei 2021 oder 2022 mit ersten Ergebnissen zu rechnen.

Wem die Lage bis dahin nicht ganz geheuer ist, sei vonseiten des BFS gesagt: „In der Regel ist man der Strahlung des eigenen Mobiltelefons deutlich stärker ausgesetzt als der Strahlung der nächsten Mobilfunkbasisstation.“ Denn Strahlung nehme über Entfernung rapide ab. Und wer dann noch guten Empfang habe, brauche weniger Sendeleistung. Dadurch minimiere sich die Strahlung zusätzlich.