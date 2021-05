Zuerst passiert gar nicht, und jetzt geht es richtig schnell. Die Rede ist von dem Leitungsmast der Telekom im Annweilerer Gewerbegebiet In den Bruchwiesen, der bei einem Sturm Mitte Mai umgeknickt war und seitdem den Gehweg blockiert. Die Telekom gesteht Fehler ein und will die Sache zügig beheben.

Der Holzmast mit Telefonkabel war auf den Zaun des angrenzenden Gewerbegrundstücks gestürzt, berichtet Hermann Nerding, dessen Sohn das Areal gehört. Er habe den Schaden umgehend der Polizei gemeldet. Rund um die Gefahrenstelle wurde der Gehweg und ein Teil der Straße abgesperrt. Indes am Mast getan hat sich bis heute nichts. Die Stadt Annweiler verweist darauf, nicht zuständig zu sein, da der Mast der Telekom gehöre. Nerding ärgert sich. Er habe mehrfach versucht, mit dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen – über die Störungsmeldung, per E-Mail –, aber keine Reaktion erhalten. Auch Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried (parteilos) bestätigt, dass die Stadt und die Stadtwerke die Telekom mehrfach über den Schaden unterrichtet hätten. Der städtische Bauhof habe die Absicherung aufgestellt. „Und was werden wir der Telekom auch in Rechnung stellen.“

Zweieinhalb Monate hat sich also trotz mehrfacher Hinweise nichts getan. Nun geht alles ganz fix. Auf Anfrage der RHEINPFALZ zu dem Fall sagt Telekomsprecher Georg-Stephen McKinney: „Wir schicken morgen eine Firma vorbei, die den Mast austauscht.“ Er gesteht ein, dass die Sache „unglücklich“ gelaufen ist. Da habe es wohl Kommunikationsprobleme im Haus gegeben, anders könne er sich die lange Dauer nicht erklären. Die Telekom habe den umgeknickten Mast wohl nicht richtig auf dem Schirm gehabt, weil die Leitung unbeschädigt blieb und sich keine Kunden wegen Netzstörungen beschwerten. „Aber ich will nichts schönreden. Wir entschuldigen uns und bedauern, dass es keine Reaktion gab“, sagt der Pressesprecher. Jetzt werde gehandelt.

Gerade noch rechtzeitig für Familie Nerding. Die hat nämlich ihr Grundstück, auf das der Mast ragt, verkauft. In den nächsten Tagen will der neue Besitzer einziehen.