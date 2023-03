Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Telekom hat vor etwa zwei Jahren am Sportplatz in Impflingen einen Funkmast aufgestellt. Ende 2021 sollte er in Betrieb gehen. Die Betonung liegt auf sollte, denn der Turm ist nach wie vor nicht am Netz.

Die Impflinger sind verwundert. Mancher mag ob der seltsamen Situation an einen Schildbürgerstreich denken. Fakt ist: Die Einwohner warten und warten auf besseren Mobilfunk in ihrem Ort. Abhilfe schaffen