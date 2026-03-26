Hinter dem Rohrbacher Bahnhof werden auf einer riesigen Fläche Erdmassen bewegt. Dort errichtet ein Unternehmen einen Campus. Es entstehen dadurch neue Arbeitsplätze.

22.000 Quadratmeter – das hört sich schon viel an. Dass sie ihren neuen, unter anderem aus Verwaltungs- und Produktionsgebäude bestehenden Campus auf solch einer großen Fläche plant, das hatte die Rohrbacher Firma X2E bereits im Herbst vergangenen Jahres mitgeteilt. Wie groß der neue Sitz tatsächlich ist, wird einem vor der Baustelle deutlich. Seit Kurzem rollen an der Einfahrt zum Gewerbegebiet An der Ahlmühle die Bagger.

Auf einer Fläche, die in etwa so groß ist wie drei Fußballfelder, breitet sich das Technologieunternehmen X2E aus. Auch wegen der Lage – das Areal grenzt an die Landesstraße zwischen Rohrbach und Herxheim – fällt die Baustelle auf und erregt damit Aufmerksamkeit.

Was macht X2E?

Hinter X2E verbirgt sich ein Unternehmen, das sich neben der Luftfahrt der Entwicklung von Fahrzeugen widmet. Egal, ob Verbrenner, E-Auto oder Fahrzeuge mit Wasserstofftechnologie – man bedient dabei alle Antriebsarten und ist somit breit aufgestellt, wie Personalleiter Max Mathes informiert. Einen Schwerpunkt der X2E-Arbeit bildet die Entwicklung von Datenloggern für die Automobilbranche. Das sind Messgeräte, die Fahrzeugdaten in Echtzeit erfassen und mitschreiben.

Erfolge sorgen für Wachstum

Wie erfolgreich das Unternehmen ist, verrät ein Blick auf die stetig wachsenden Umsatzzahlen. Zuletzt wurden hier 30 Millionen Euro verbucht. Diese wirtschaftlichen Erfolge sorgen für Wachstum, sodass mittlerweile der Platz am bisherigen Firmensitz nicht mehr ausreicht. Das konnte Geschäftsführer Karlheinz Weiss der RHEINPFALZ beim letzten Besuch im Herbst 2025 verdeutlicht. Das bisherige Domizil befindet sich inmitten des Rohrbacher Gewerbegebietes. Weil man dort nicht erweitern kann und ein Teil der Belegschaft schon andernorts ausgelagert wurde, wird nun ein neuer Standort bebaut. Wobei das Projekt abschnittsweise realisiert wird.

Im ersten Schritt entsteht das zentrale Bürogebäude, das laut Plan Mitte 2027 bezugsfertig sein soll. Danach soll bei einer gewünschten Erweiterung der verbleibende Platz unter anderem für Produktions- und Lagerflächen genutzt werden. Nach Angaben von X2E werden so etappenweise bis zu 250 neue Arbeitsplätze geschaffen, wie Mathes informiert.

So viele PV-Anlagen wie nur möglich

Auch in puncto Nachhaltigkeit möchte man neue Maßstäbe setzen. So werden alle möglichen Flächen mit PV-Anlagen versehen: die Dächer der Gebäude und des Solarcarports. Selbst für den Zaun, der das bebaute Areal umgeben wird, sind Solarmodule vorgesehen, um den eigenen Strombedarf durch die Solarenergie weitestgehend selbst decken zu können.

2004 von Karlheinz Weiss gegründet, beschäftigt die X2E-Gruppe mittlerweile deutschlandweit um die 200 Mitarbeiter. Das Bauprojekt hat ein Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Euro. Das Vorhaben wird mit der Firma Heberger in Zusammenarbeit mit den Architekten der Werkgemeinschaft Landau realisiert.

Korrektur

In einer früheren Version hieß es, dass durch den Neubau bis zu 250 neue Jobs geschaffen werden. Das ist nicht richtig, wie ein Unternehmenssprecher anmerkt. Der neue Campus ist für bis zu 250 Mitarbeitende ausgelegt. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestandsmitarbeitende, die derzeit bereits in Rohrbach und den umliegenden Standorten untergebracht sind. „Zwar werden Wachstumsreserven geschaffen, die tatsächliche Anzahl neu entstehender Stellen lässt sich derzeit jedoch nicht seriös beziffern.“