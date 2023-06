Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schulstraße in St. Martin muss wohl an einem Pilgerpfad für Verkäufer, Spendensammler und Missionare liegen. Anders lässt sich das Schild an einem Hoftor nicht erklären. Dort ist