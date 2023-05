Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit den Weihnachtsfeiertagen häufen sich die Einbrüche in Kindertagesstätten in der Region. In einer einzigen Nacht traf es diese Woche fünf Einrichtungen im Kreis Südliche Weinstraße und in Neustadt. Nicht immer wurde etwas gestohlen.

Mindestens fünf Mal schlagen Einbrecher allein in der Nacht auf Dienstag zu. Jedes Mal sind Kindertagesstätten das Ziel. Der oder die Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt