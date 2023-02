Im August 2022 hat ein 56-jähriger Mann, der an einer schweren psychischen Erkrankung leidet, in Herxheim seine Mutter wohl durch Schläge und Tritte getötet. In seinem Wahn war er davon überzeugt, es handle sich um eine Hexe, die ihn vergiften wollte. Das Landgericht Landau muss nun darüber befinden, ob der schuldunfähige Mann in einer forensischen Klinik untergebracht werden soll.

Eine langjährige Nachbarin berichtete, in der Nachbarschaft habe man gewusst, dass der Beschuldigte eben nicht „normal“ gewesen sei. Bis Anfang des vergangenen Jahres sei er aber weitgehend unauffällig gewesen. Im Frühjahr 2022 habe er sich aber sehr verändert, er wirkte wirrer, verwahrloste zunehmend. Er habe immer wieder geäußert, er würde verstrahlt und vergiftet. Sie habe einmal einen lautstarken Streit zwischen Mutter und Sohn mitbekommen und gesehen, wie der Mann seine Mutter am Arm gepackt und geschüttelt habe. Noch am Morgen des Tattages habe ihr die Nachbarin erzählt, dass ihr Sohn „Gott sei Dank“ in wenigen Tagen in die Klinik in Klingenmünster gebracht werden solle, worüber sie sehr erleichtert war.

Erste Befragung

Als die Polizei nach der Benachrichtigung durch die Brüder des Beschuldigten am Tatort eintraf, fand sie die leblos auf dem Flur liegende 83-jährige vor. Der beschuldigte Mann war im Nebenzimmer und habe gesagt: „Was sollte ich machen, sie hat mich vergiftet“. Er wurde vor Ort festgenommen und nach einer später erfolgten ersten Spurensicherung in der Pfalzklinik untergebracht. Das Ergebnis der Spurensicherung, so die zuständige Beamtin, habe ergeben, dass an dem Tatgeschehen keine weiteren Personen beteiligt gewesen sein dürften. Die Obduktion habe ergeben, dass die Frau in Folge der massiven Verletzungen vor allem im Kopfbereich gestorben war. Beim Auffinden der Leiche am Nachmittag sei sie mindestens bereits eine Stunde tot gewesen.

Eine erste Befragung der Nachbarn habe gezeigt, dass die psychischen Probleme des Mannes allgemein bekannt waren, dass er aber nicht als gefährlich oder aggressiv aufgefallen war. Weil sich sein Allgemeinzustand aber nach Ostern 2022 dramatisch verschlechtert hatte, hatte die Familie um Hilfe gebeten und eine Betreuung beantragt. Als der vorgesehene Betreuer dann den Mann besuchte und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen wollte, ließ der Mann ihn nicht ins Haus und lehnte ein Gespräch ab.

Er habe auf ihn einen sehr verwahrlosten Eindruck gemacht, habe aber weder psychotisch noch aggressiv gewirkt. Zu seinem eigenen Schutz habe er aber dessen Unterbringung in der Fachklinik in die Wege geleitet und noch am Freitag die Familie informiert, dass ab Mittwoch der kommenden Woche ein Platz für ihn frei wäre. Doch tragischerweise geschah nur einen Tag später die Tat.