Vor 18 Jahren hat Katja Heil-Friesinger die „Tanzimpuls“-Schule gegründet. Doch wegen Corona musste sie ihre Tore schließen. Damit ihre Schützlinge trotzdem in Bewegung bleiben, bringt sie die Kurse ins heimische Wohnzimmer. Und sie hat noch mehr Ideen.

Mit ihrer Tanzgruppe sorgt Katja Heil-Friesinger jedes Jahr beim Mühlhofener Weinfest für einen Augenschmaus. Meist sind all ihre Tanzschüler – von vier bis 50 Jahren – bei der Open-Air-Show dabei. Wenn nicht gerade Corona alle Veranstaltungen verhagelt. Seit 18 Jahren bietet die Billigheim-Ingenheimerin in ihrer Schule „Tanzimpuls“ Kurse an. Doch im März 2020 hieß es auch für sie: Lockdown. Im Sommer konnte sie zwar wieder öffnen. Um mehr Abstand einhalten zu können, verlagerte sie die Kurse vom Schulhaus in Mörzheim in die Festhalle in Heuchelheim. Doch seit dem zweiten Lockdown sind die Schotten wieder dicht.

Aber schon im Frühjahr hatte sie sich Gedanken gemacht und eine Online-Alternative angeboten. Mittlerweile ist die Spontan-Idee ausgefeilter. Seitdem ihre Kurse online laufen, hat Heil-Friesinger das Angebot angepasst und sogar um einige Kurse erweitert. Mit Unterstützung ihrer vier Honorarkräfte Jeniffer Zwing, Sandra Kohler, Eva Dittrich-Rottmann und Rebecca Fürst bietet die Tanzschule jetzt zum Beispiel auch die Kurse „Body Relax“ und „Dance Fit“ an. „Auch wenn es momentan nicht leicht ist, möchten wir gerade in dieser Zeit weiterhin Freude und Bewegung zu den Menschen nach Hause bringen“, sagt die Tanzpädagogin.

Eigener Youtube-Kanal

Der Vorteil des Online-Angebots sei, dass sie über den direkten Umkreis hinaus auch andere Menschen erreichen könne, sagt sie. „Ich möchte einfach, dass man trotz Lockdown mit den Tänzern in Verbindung bleibt.“ Ihre Tanzkurse laufen über die Videokonferenz-Plattform Zoom. Unterrichtet werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Von Modern über Jazzdance bis Hip-Hop sind viele Tanzstile vertreten. „Wir wünschen uns, dass man Gefühle im Tanz ausdrücken kann.“

Als Ergänzung zu den interaktiven Kursen hat Heil-Friesinger einen Account auf der Video-Plattform Youtube eingerichtet. Er ist nicht öffentlich, das heißt, nur die Tanzschüler können über einen Link darauf zugreifen. Dort lädt die Tanzpädagogin die aufgezeichneten Kurse hoch, sodass die Schüler sie aufrufen können, wenn sie Zeit haben. Kinder zum Tanzen zu animieren, sie nicht immer leicht. Aber bei den Kinderkursen komme ihr entgegen, dass sie gelernte Erzieherin sei, sagt Heil-Friesinger. Oft nehme sie Handpuppen zur Hilfe. Denn ihr geht es nicht nur um die richtigen Tanzschritte, sondern auch um die pädagogische Entwicklung der Schüler.

Das ist ihr neues Projekt

Den Lockdown nutzt Heil-Friesinger, um sich in Personal- und Businesscoaching weiterzubilden. Nicht nur aus Interesse, sondern auch, um das Thema in einem neuen Projekt anzuwenden. Arbeitstitel „Tanztransformation“. Sie will damit im Mai starten. Ihr Ziel ist es, das Konzept ihrer Tanzschule ganzheitlicher aufzustellen. Sie möchte Kurse anbieten, die die Persönlichkeitsentwicklung im Tanz mehr in den Fokus rücken. Die Coaching-Anteile sollen steigen, das Angebot tanzpädagogischer werden, erklärt sie. Zudem will sie auch Yoga und Tanztheater ans Portfolio aufnehmen.

Heil-Friesinger hofft dafür auf das Förderprogramm „Distanzen“ des Dachverbands Tanz. Wenn sie mit ihrem Projekt ausgewählt wird, kann sie bis zu 12.000 Euro Unterstützung bekommen. Wenn Heil-Friesinger allerdings leer ausgeht, sieht es für ihr Projekt schlecht aus. Deswegen sucht sie parallel Kooperationspartner, um ihre Ideen umzusetzen. Anmeldungen für die Tanzschule sind auch im aktuellen Lockdown möglich. „Ich freue mich immer über Neuzugänge, zum Beispiel für meinen Musical-Tanzkurs. Dort üben wir gerade eine Tanzchoreografie aus dem Musical Grease, bekannt geworden durch den gleichnamigen Film von 1978 mit John Travolta.“

