750 Jahre Hayna wollen in diesem Jahr gefeiert werden. Den Auftakt des Jubiläumsjahrs macht der Tanz in den Mai am Samstag, 30. April, in der Mehrzweckhalle. Ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) sorgen Acoustic & Amazing für Stimmung. Auch die Herxheimer Narren haben Tanzeinlagen vorbereitet.

2020 hatte Acoustic & Amazing zum 15-jährigen Bandbestehen eine Tour mit zahlreichen Auftritten bei Festen und Feiern vor sich, die wegen der Corona-Pandemie quasi alle abgesagt werden mussten. So konnte auch das Gastspiel bei der Fußball-Verbandsgemeindemeisterschaft am Sportplatz in Hayna nicht stattfinden. Im Ort ist die von dem Haynaer Musiker Mario Herrmann gegründete Band bestens bekannt. Acoustic & Amazing hatte dem Publikum regelmäßig bei Veranstaltungen einen schönen Abend beschert. Dazu gibt es nun angesichts der gelockerten Corona-Regeln beim Tanz in den Mai wieder Gelegenheit.

Von Beginn an ist das dynamische Gitarristen- und Sängerduo Steffen Gottwald und Mario Herrmann Motor und Taktgeber der Band. Deren Markenkennzeichen sind Songs der Sparten Rock, Pop, Oldies und Balladen mit ausgefeilt-reduzierten Arrangements nur für zwei Akustikgitarren. Komplettiert wird das Quartett mit der neuen Sängerin Maren Reinmuth und Thorsten Post am Percussion-Schlagzeug. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres in Hayna hat die Band Hits von Toto, Queen, Genesis, Bon Jovi, Tina Turner, Robbie Williams und Nena ausgewählt.

Auch Narren bei Jubiläumsauftakt dabei

Als besondere Attraktion werden der CV Narrhalla Herxheim und der Herxheimer Wind die Party mit Showtanzeinlagen unterschiedlicher Stilrichtungen bereichern. Abgerundet wird der Feierabend mit dem Angebot von Borden’s Barbecue aus der Pfalz und einer Bar der Landjugend Herxheim. Im Eintrittspreis ist auch ein Begrüßungssekt enthalten.

Kartenverkauf

Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf im Hofladen von Andrea Kästle und im Hotel Krone.