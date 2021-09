„Oldtimerwandern“ nennt sich ein Treffen alter Fahrzeuge am 12. September, dem Tag des offenen Denkmals. Die alten Gefährte sind an diesem Sonntag in der Südpfalz zwischen Maikammer und Schweigen unterwegs.

Ziel sei es, Oldtimerfreunden sowie den Bewohnern der Südlichen Weinstraße „automobiles Kulturgut“ zu präsentieren, teilt Veranstalter Karsten Heidlauf von Palatina Classics mit. Es werde kein eigentliches Treffen oder große Ansammlungen geben. Jeder halte sich in seinem Oldtimer auf oder mache am Streckenrand halt. Die Veranstaltung sei somit „absolut coronakonform“, gleichzeitig könnten die Fahrer vieler Hundert Oldtimer teilnehmen.

Die Strecke verläuft auf rund 140 Kilometern durch die Region an der südlichen Weinstraße. Sie schließt einige Sehenswürdigkeiten, auch am Rande der Route bis ins benachbarte Elsass ein. Vom Weintor in Schweigen- Rechtenbach erstreckt sich die Fahrt bis nach Maikammer kurz vor Neustadt. Am Streckenverlauf wird es zahlreiche Stopps mit zum Teil privaten Sammlungen geben. Clubs und Firmen aus dem Oldtimerbereich stellen sich dort vor.

Speisen und Getränke werden an der Route von Oldtimerclubs, den Orten mit ihren Vereinen und touristischen Einrichtungen unter Einhaltung der aktuellen Richtlinien angeboten. Der Veranstalter erwartet „einen großen bunten Mix an unterschiedlichen Oldtimern“ – Mopeds, Traktoren, Lkw, Motorräder und Autos aus unterschiedlichen Jahrzehnten und Herstellungsländern.

Info

Im Internet unter www.palatina-classics.de.