Die Betreibergesellschaft Convivo lädt für Samstag von 10 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür in ihrem Seniorenpark in der Tischbergerstraße 4 in Bad Bergzabern ein. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Bremen bietet dort 61 Wohnungen, zwei Wohngemeinschaften mit jeweils zwölf Apartments an, für die Bewohner ist ein Rundum-Service und Pflege rund um die Uhr im Angebot. Zudem beherbergt die Anlage eine Tagespflege und ein Café. Interessierte werden gebeten, einen tagesaktuellen negativen Schnelltest zum Tag der offenen Tür mitzubringen. Convivo ist nach eigenen Angaben seit über 25 Jahren im Pflegemarkt aktiv. Bisher vereint die Unternehmensgruppe über 120 Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften, ambulante Pflegedienste, Anlagen für Service-Wohnen und alternative Wohnformen für Senioren.