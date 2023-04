Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SÜW. „Wir lassen die Tafel geöffnet“, beschloss Lothar Heine. Auch als klar war, dass das öffentliche Leben wegen Corona stillgelegt wird und alle Geschäfte schließen. Die Tafel in Edenkoben hatte als einzige im Landkreis durchgehend geöffnet. Welche Erfahrungen er gemacht hat und wie es in Herxheim und in Annweiler lief.

„Ich weiß aus persönlichen Erfahrungen, was Armut ist. Wir haben frühzeitig Maßnahmen ergriffen, damit es weiterlaufen kann“, sagt der Vorsitzende