Kühltransporte waren für die Annweilerer Tafel bisher ein umständliches Unterfangen. Denn ein passendes Fahrzeug fehlte. Dank einiger großer Sponsoren hat sich das nun geändert.

Die Annweilerer Tafel, die jede Woche rund 300 bedürftige Menschen in der Verbandsgemeinde Annweiler mit Lebensmitteln versorgt, kann sich über einen Neuzugang auf vier Rädern freuen. In der vergangenen Woche konnte der Verein ein Kühlfahrzeug in der Mercedes-Benz-Niederlassung in Landau abholen. „Damit geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung“, sagt Vorstand Wolfgang Engel. Das neue Fahrzeug erleichtere die Lebensmitteltransporte von den unterstützenden Märkten und Geschäften zur Tafel, deren Ausgabestelle im Sommer vom Friedrich-Ebert-Saal beim Forstamt in die Halle des Kleintierzuchtvereins in der August-Bebel-Straße umgezogen ist. Zudem könne nun die Kühlkette einfacher eingehalten werden. Denn bisher hatte die Tafel für Kühltransporte nur eine Kühlbox. Deren Volumen war begrenzt, und sie verkleinerte den Laderaum im Fahrzeug.

Das neue Kühlfahrzeug hat 37.000 Euro gekostet. Die Mercedes-Niederlassung gab einen Preisnachlass, sonst wäre es deutlich teurer gekommen, weiß Engel. Die Tafel steuerte selbst 8000 Euro aus Eigenmitteln bei, 3000 Euro kamen aus dem Verkauf des bisherigen Fahrzeugs. Die Restfinanzierung wurde über Zuwendungen gestemmt. Von Lidl kam eine Pfandspende von 10.000 Euro, vom Lions-Club Annweiler eine Spende von 1000 Euro und über das Strukturförderungsprogramm der Lokalen Aktionsgruppe Pfälzerwald plus ein Zuschuss von 15.000 Euro.