Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schrecken des Großbrands von zwei historischen Tabakschuppen in Hayna liegt noch nicht mal einen Monat zurück, da ereilt einen weiteren „Duwakschopp“ im Ort ein Unglück. Am Sonntag stürzte das Gebäude durch eine Windhose ein. Bis tief in die Nacht waren Rettungskräfte vor Ort. Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt.

Erneut traf es eine Tabakscheune in Hayna. Diesmal wurde sie nicht Opfer von Flammen,