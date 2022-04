Fünf ukrainische Geflüchtete sind mittlerweile in der Gemeindewohnung im „Türmel“ in Böbingen untergebracht. Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Wohnung für diesen Zweck herzurichten. Die Renovierung ging schneller als zunächst geplant. Rund 25 Helferinnen und Helfer, darunter auch Ukrainer, waren im Einsatz. Entstanden sind Kosten in Höhe von 2400 Euro, inklusive neuer Küche.