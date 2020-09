Seit 16 Jahren präsentiert sich der Töpfer- und Künstlermarkt mit vielen Künstlern in den Höfen von Schloss Edesheim. Am Wochenende, 26. und 27. September, ist es wieder so weit. 50 Künstler und Kunsthandwerker werden sich bei der 18. Auflage der Veranstaltung jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren. Das diesjährige Gastland Polen wird noch einmal von Holzbildhauer Tadek Golinczak vertreten. Der besondere Gast ist Monika Nickel-Stein aus Kindenheim. Sie zeigt Flechtwerkgestaltung mit Augenzwinkern – Handwerk von seiner kreativen Seite. Das Duo Lazulis sorgt für die musikalische Unterhaltung. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt zwei Euro, Kinder haben freien Eintritt.