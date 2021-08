Mit einem 2018er Cabernet Sauvignon geht Julian Schreieck vom Weingut Schreieck in Maikammer am Donnerstagabend, 23. Juli, in den Wettbewerb: Um 20.15 Uhr tritt er stellvertretend für die Pfalz gegen drei weitere Kandidaten im SWR-Weinduell an.

In dem neuen Format des Fernsehsenders treffen in jeder Folge vier Winzer aus unterschiedlichen Weinanbaugebieten in Rheinland-Pfalz aufeinander. Jeder Teilnehmer bringt einen Wein aus dem eigenen Sortiment mit und hat 60 Sekunden Zeit, um sich und seinen Wein vorzustellen. Am Ende entscheidet ein Zuschauervotum über den Sieger.

„Ein Sieg würde für mich bedeuten, dass das, wofür ich jeden Tag aufstehe, eine Wertschätzung bekommt. Außerdem wäre es für unser Weingut eine tolle Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Schreieck, der sich mit seinem Bewerbungsvideo gegen fast 90 Mitbewerber durchgesetzt hatte. Seit dem Abschluss seines Weinbau- und Önologie-Studiums 2018 arbeitet er auf dem Weingut seiner Familie. Davor hatte er schon eine Ausbildung zum Winzer gemacht, „um die Basics zu lernen und Praxiserfahrung zu sammeln“.

Weinkeller als Lieblingsplatz

Das Interesse für den Beruf des Winzers habe sich in der Jugend entwickelt, erzählt der 26-Jährige: „Als ich ins Alter kam, wo man den Wein auch selbst probieren darf, habe ich angefangen, mich für die Prozesse bei uns auf dem Weingut zu interessieren. Da kam dann schnell die Begeisterung dazu.“ Heute arbeitet er Vollzeit auf dem Weingut Schreieck: „Es ist ein Beruf, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir haben keine 40-Stunden-Wochen.“ Er helfe unter anderem auf dem Feld und halte Weinproben ab, doch „sobald im Keller etwas ansteht, bin ich mit dabei“, sagt er über seinen Lieblingsarbeitsplatz.

Neben seiner Arbeit in dem familiengeführten Betrieb, zu dem nicht nur er und seine Eltern, sondern auch sein Onkel, seine Tante und seine beiden Cousinen gehören, ist Julian Schreieck Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. In seiner Freizeit steigt er gerne auf sein Mountainbike.

Besondere Auswahl für Duell

Doch zur Zeit beschäftigt ihn noch etwas anderes in seiner freien Zeit: die 60-sekündige Präsentation für das anstehende Weinduell. „Da muss ich mir noch in Ruhe Gedanken zu machen, am besten bei einem Glas von dem Cabernet Sauvignon, den ich vorstellen werde.“ Der Jungwinzer möchte vor allem die Zuschauer ansprechen, denn schließlich sind sie es, die über den Sieger entscheiden.

Für den 2018 Cabernet Sauvignon habe er sich entschieden, weil dieser in Deutschland noch relativ neu sei. „Dieser Wein braucht ein wärmeres Klima als das, das wir normal hier haben. Da war der heiße Sommer 2018 ideal“, erklärt der Jungwinzer. Diesen Wein möchte er in der Sendung als Beweis vorstellen, dass es auch hier möglich sei, richtig gute, schwere und kräftige Rotweine herzustellen. „Außerdem ist das ein Wein, wo ich bei jedem Schritt der Entwicklung dabei gewesen bin. Denn 2018 ist der erste Jahrgang gewesen, bei dem ich im Keller komplett mitgearbeitet habe“, erzählt Schreieck.

INFO

Das SWR-Weinduell wird am Donnerstag, 23. Juli, um 20.15 Uhr, live im SWR-Fernsehen in Rheinland-Pfalz ausgestrahlt.