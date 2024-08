Von 31. August bis 2. September steigt die Schweighofener Kerwe. Auftakt ist am Samstag um 17.30 Uhr mit einer Andacht an der St.-Laurentius-Kirche. Danach zieht die Festgesellschaft mit Musik zum Kerweplatz, um den gezierten Kerwebaum aufzustellen und die Kerwe zu eröffnen. Ab 20.30 Uhr sorgen Rudolph und die Renntiere für Stimmung mit Musik, die direkt vom Ohr in die Beine geht. Am Sonntag um 15 Uhr tritt Rose Übermut mit Billy Bernhard vom Chaussee-Theater auf. Ab 16.30 Uhr beswingt die Jazz-Combo, die Schüler-Bigband des Alfred-Grosser-Gymnasiums, den Kerweplatz. Organisiert wird das Fest vom Kulturring Schweighofen.