Er hatte ein eigenes Orchester und spielte Swing in den Clubs der Amerikaner, die in Deutschland in den 1960er-Jahren stationiert waren. Der Swing bestimmt das Leben von Werner Linscheid aus Bad Bergzabern, der am Samstag 101 Jahre alt wird. Auch heute noch.

Die amerikanischen Soldaten waren begeistert von den swingenden Deutschen, die auch die damaligen deutschen Volkslieder swing-modern vertonten. Einige prominente Persönlichkeiten begleiteten den Weg von Werner