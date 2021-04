Großer Keiler, kleines Pferd – bei Nacht nicht immer leicht zu unterscheiden. Deshalb wurde ein Pferd auf einer Rohrbacher Koppel versehentlich von einem Jäger erschossen. Der Vorfall wirft viele Fragen auf. Jagdkollegen versuchen sich an einer Erklärung.

Andauernd klingelt das Telefon. Bei Jäger Michael Mestermann läuft seit Tagen der Telefonhörer heiß. „Seit dem Vorfall hört man so einiges. Da ist dann von einem zweiten Schuss die Rede, und davon, dass das Tier gelitten habe und ich selber an dem Unglück beteiligt gewesen sei“, sagt er. Der Vorfall in Rohrbach hat in der Region für Gesprächsstoff gesorgt.

Stute Gina fällt in der Nacht vom 25. auf den 26. September in Rohrbach einer Verwechslung zum Opfer. Ein Jäger vom Jagdbogen Steinweiler schießt auf den vermeintlichen Keiler. Es komme einer Hexenjagd gleich, sagt Mestermann. Sein Kollege habe einen Fehler gemacht und werde die Konsequenzen dafür tragen. „Da muss man nicht noch mit falschen Behauptungen daherkommen.“ Niemand wolle etwas schönreden.

Wer soll die groß sehen?

Familie Lohnert ist vom Vorfall schockiert. So etwas ist auf ihrer Koppel am Lettenloch in 40 Jahren nicht passiert. Die Verwechslung wirft auch bei einigen RHEINPFALZ-Lesern Fragen auf. Treiben hier in der Umgebung riesige Keiler ihr Unwesen, die man mit einem Pferd verwechseln kann?

Förster und Revierleiter Jörg Sigmund ist da anderer Meinung. „Hier in der Region werden große Keiler an die 110 Kilo schwer und haben dann eine Schulterhöhe von 80 bis 90 Zentimetern.“ Das sei von einem Pferd meilenweit entfernt. Im Mittelmeerraum gebe es zwar tatsächlich riesige Exemplare, aber selbst dort seien Keiler mit 200 Kilo selten. Solche Ungetüme will Mestermann allerdings auch schon bei uns gesehen haben: „An Bäumen sieht man auf 1,20 Meter Höhe Schlammspuren. Da reiben sich die Keiler dran.“ Vor wenigen Jahren habe ein Kollege ein besonders mächtiges Tier erlegt – es habe einen ganzen Anhänger ausgefüllt. Doch warum sieht solche Exemplare kaum jemand? Mestermann erklärt: „Je älter und größer die Keiler werden, desto mehr lernen sie dazu. Nur so haben sie die lange Zeit überlebt. Infrarotsensoren wird ausgewichen, die Witterung von Jägern schnell aufgenommen und sich nur vorsichtig auf freiliegende Flächen im Wald bewegt. Wer soll die groß sehen?“

100 Prozent gibt es nie

In der Regel seien die Artgenossen jedoch deutlich kleiner, pflichtet Mestermann bei. „Kein Jäger geht von solch einem seltenen Fund aus.“ Aus einem herkömmlichen Wildschwein könne unter Umständen jedoch ein Gigant werden. Bei Nacht blockierten Äste und Dickicht die Sicht. Auch die Lichtverhältnisse seien im Unterholz bestenfalls bescheiden. Wenn die Wärmebildkamera über 80 bis 90 Meter Entfernung Umrisse anzeige, sei eine genaue Maßabschätzung unmöglich. „Man kann sich das in etwa wie Wolkenformationen vorstellen. Im Sichtfeld liegt eine Schicht über der anderen, und am Ende ergibt sich ein völlig neues Bild.“ Daher sei es umso wichtiger, vor dem Schuss auf Nummer sicher zu gehen – um am Ende kein falsches Ziel zu finden. Das misslang bei dem Vorfall auf Lohnerts Pferdekoppel.

„Da wurde ein Fehler gemacht, und das möchte auch niemand entschuldigen“, sagt Mestermann. Natürlich sei ein Pferd deutlich größer, und beim zweiten Mal Hinschauen sei das auch bei Nacht auszumachen. Nur so eindeutig, wie sich der jagdunerfahrene Bürger das vorstelle, sei es im Realfall nicht. Ungeduld, Witterung, Entfernung, Licht und Handlungsdrang – all diese Faktoren seien bei der Jagd mit im Spiel. „Ich schieße nur, wenn ich mir zu 99 Prozent sicher sein kann. 100 Prozent gibt es nie.“ Diese Abwägung beruhe auf Erfahrung und einer guten Ausbildung.

In Ginas Fall sei das seinem Kollegen leider missglückt. Unter diesen Bedingungen habe der Jäger nicht schießen dürfen, sagt Mestermann. Jeder Jäger mache sich mithilfe der Technik und Berufserfahrung ein so deutliches Bild wie möglich. Und ziehe daraus seine Schlüsse. Oftmals müsse dann schnell gehandelt werden. „Er wird seine Strafe bekommen und mit Sicherheit den Jagdschein verlieren.“