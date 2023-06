Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Studentinnen der Uni Koblenz haben Stative, Kameras und Mikrofon in Stellung gebracht. Leicht ist es nicht, die Bedeutung der ehemaligen Zisterzienserabtei Eußerthal in einem kurzen Video darzustellen. Denn: Hier sehen Sie, was Sie nicht sehen.

Im äußersten Tal – Eußerthal – haben Zisterziensermönche 1148 ihr Kloster erbaut. So bedeutend wie Maulbronn sei das Monachorum Uterinevallis einst gewesen, erklärt der