Sie knabbern an Müll und vermehren sich ungehemmt: mehr als 500 streunende Katzen wurden im letzten Jahr in der Südpfalz aufgegriffen. Ein junger Verein will das Problem bekämpfen – und erhielt nun Unterstützung von nebenan.

Als sie sechs Jahre alt war, nahm Antje Reinacher das erste Kätzchen bei sich auf. „Irgendwann saß sie einfach bei uns im Hof.“ Bis heute vermutet sie, dass ihr Vater, mit