Auch in Landau gibt es Müll-Sünder – wohl aus Unwissenheit. Denn wer Beutel nutzt, möchte seine Bioabfälle nur nicht lose in die Tonne werfen. Doch das wird zum Problem.

Die Sache ist eigentlich ganz einfach: Wer seinen Biomüll, wenn nicht lose, in Zeitungspapier gewickelt oder in einer Papiertüte gesammelt in die Biotonne wirft, macht alles richtig. Dann wird das Gefäß bei der nächsten Abfuhr geleert, und der Inhalt wird anschließend kompostiert oder in der Vergärungsanlage weiterverarbeitet. Der aus Landau stammende Bioabfall wird in der Region verwertet, konkret in Westheim. Die Gartenabfälle und Lebensmittelreste aus dem Landkreis SÜW landen dagegen vorwiegend in einer Anlage in Mainz oder in Baden-Württemberg.

Doch so einfach ist das Ganze nicht. Sonst würden die Abfallwirtschaftsbetriebe der Kommunen, darunter der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) und der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) des Kreises SÜW, nicht gebetsmühlenartig predigen, auf die Plastikbeutel zu verzichten. Diese würden den Verwertungsprozess behindern. Jüngst sah sich der EWL wieder dazu veranlasst, Tausende Haushalte ins Gewissen zu reden: dass sie eben auf die besagten Plastikbeutel verzichten. Doch das mag für manche Bürger irritierend sein.

Was sagt der Hersteller

Das Problem beginnt im Supermarkt. Dort sind die Müllbeutel erhältlich, die der Verpackung nach kompostierbar seien, demnach in der grünen Tonne landen dürften. Hergestellt werden sie unter anderem von Pely-plastic, das eigenen Angaben zufolge zu den ersten Unternehmen gehört, die kompostierbare Müllbeutel auf den Markt gebracht haben. „Ohne diese Beutel würden viele organische Abfälle im Restmüll landen. Damit leisten die Beutel einen wichtigen Beitrag zur Schließung von Wertstoffkreisläufen“, teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

In der Tat hat der EWW in der Vergangenheit bei Analysen feststellen können, dass es an der schwarzen Tonne auffällig viele Fehlwürfe gibt. Ein Drittel dieser Fehlwürfe machten allein die Bioabfälle aus. Wobei man diese auf andere Gründe zurückführt. So würden manche Speisereste, zum Beispiel Gebratenes oder Eierschalen, irrtümlich der schwarzen Tonne zugeordnet.

Strengere Regel für die Biotonne

Pely weiß, „dass insbesondere Betreiber von Kompostwerken kompostierbaren Beuteln teilweise kritisch gegenüberstehen“. Das habe auch damit zu tun, dass sie generell Fremd- und Störstoffen in der Biotonne aufspüren müssten. Hier gelten seit dem Frühjahr 2025 strengere Regeln. Seither müssen die Kommunen noch stärker darauf achten, dass weder Kunststoffe, noch Stein, Glas, Keramik, Metalle oder etwas anderes als Lebensmittel oder Gartenabfälle in der grünen Tonne landen. Denn Biomüll wird zur Produktion von Biogas etwa zur Wärme- und Stromerzeugung verwendet sowie für die Herstellung von Kompostdünger vor allem für die Landwirtschaft.

Daher werden bei den Leerungen die Sichtkontrollen verschärft. Im Landkreis SÜW wird mit Aufklebern agiert, um Haushalte zu sensibilisieren. Es drohen Bußgelder, bei „Wiederholungstätern“ könnte die grüne Tonne auch mal ungeleert stehen bleiben. Im benachbarten Landkreis Bad Dürkheim sorgen die gelben und roten Karten seit Kurzem für Gesprächsstoff am Küchentisch. Diese werden an die Haushalte verteilt beziehungsweise an die grüne Tonne gehängt, in denen Stoffe liegen, die nicht dort hineingehören. In diesem Zusammenhang betont Gönül Kuru vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit des EWL, dass „sich kompostierbare und herkömmliche Plastiktüten in den Sortieranlagen technisch kaum voneinander unterscheiden, wodurch beide gleichermaßen aussortiert werden“.

Welche Frist ist entscheidend?

Spannender ist aber ein anderer Punkt: Pely gibt an, dass ihre Beutel bei einer regulären industriellen Kompostierung die Anforderungen vollumfänglich erfüllen würden. „Sie desintegrieren innerhalb der durch die Bioabfallverordnung verschärften Frist von sechs Wochen. Die von uns getätigten Auslobungen sind daher sachlich korrekt“, so der Sprecher.

Den Abfallwirtschaftsbetrieben geht dieser Prozess allerdings nicht schnell genug, als dass sie als umweltfreundliche Lösung vertrieben werden können. Für Kuru werde sich bei diesem Punkt auf Laborbedingungen bezogen, die aber „in der kommunalen Praxis“ oft nicht relevant seien, „da die Rottezeit in vielen Behandlungsanlagen – so wie auch unsere Anlage in Westheim – real meist nur zwei bis vier Wochen beträgt“. In diesem Zeitraum würden sich die „kompostierbaren Tüten“ nicht vollständig zersetzen, sodass sie als Störstoff aus dem Prozess entfernt werden müssten. Diese Aufgabe sei mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden, und die Qualität des Komposts werde dadurch beeinträchtigt.

Was sagen die Abfallwirtschaftsbetriebe?

Problematisch sei außerdem, dass Biokunststofftüten aus einem Kunststoffgewebe bestehen würden, das lediglich mit einer Schicht Biokunststoff überzogen sei. „Dieses Gewebe kann im Kompostierungs- oder Vergärungsprozess nicht abgebaut werden und zerfällt zu Mikroplastik, das über den Kompost und damit über die Landwirtschaft in den natürlichen Kreislauf gelangen kann.“

Die Kommunen können in den Herstellerprozess nicht eingreifen. Ein Verbot oder eine verbindliche Regulierung solcher kompostierbaren Tüten kann derzeit ausschließlich durch gesetzgeberische Maßnahmen auf Bundes- oder EU-Ebene erfolgen. „Der EWL steht hierzu bereits im Austausch mit dem lokalen Einzelhandel und hat darum gebeten, auf Plastikalternativen zu verzichten und bevorzugt Papiervarianten anzubieten“, teilt Kuru mit.

Die Verbraucherzentrale hat eine Lösung

Für EWW-Leiter Rolf Mäckel gibt es ein anderes, vergleichbares Beispiel: „Die Nutzung von Häckselgeräten, die in den Abfluss der Spüle eingebaut werden können, um größere Bioabfälle zu zerkleinern und in die Kanalisation zu leiten, ist zwar verboten. Ihre Herstellung und ihr Vertrieb können allerdings nicht eingeschränkt werden, wenn es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt.“

Der Werkleiter wundert sich dennoch, wie hartnäckig sich das Problem mit den kompostierbaren Plastikbeuteln hält. „Wer unsere Massen an Veröffentlichungen zu dieser Thematik noch nicht mitbekommen hat, hat keine Tageszeitung, schaut nicht in Soziale Medien und spricht nicht mit Nachbarn.“ Auch die Verbraucherzentrale betont, dass sich die Abfallwirtschaftsbetriebe alle Mühe geben würden, um die Haushalte für die richtige Mülltrennung zu sensibilisieren. Eine Lösung dieses Dilemmas wäre für sie, wenn die Plastikbeutel im Supermarkt anders gekennzeichnet werden würden: als biologisch abbaubare, aber für die Biotonne nicht geeignete Produkte.