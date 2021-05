Wegen einer Beigeordneten-Wahl gibt es in Essingen Knatsch. In einem Leserbrief schoss ein Bürger gegen die Ortschefin Susanne Volz – obwohl die beiden politisch eigentlich im gleichen Lager sind. Volz will das nicht auf sich sitzen lassen und bezieht Stellung.

Der Streit um die Neuwahl des Beigeordneten begann mit schlechter Kommunikation. So sehen das zumindest die Mitglieder des Gemeinderates, die sich von der Ansetzung der Wahl im März überrumpelt sahen. Susanne Volz hält dagegen: Seit Wochen sei bekannt gewesen, dass die Stelle vakant ist.

Der Essinger Manfred Novak ist zwar wie Volz Mitglied bei der FWG, findet das Handeln der Fraktion aber nicht astrein. Viel mehr als der Zeitpunkt der Wahl falle der fragwürdige Eindruck ins Gewicht, dass Volz den Handlungsablauf mehr nach dem Geschmack der FWG als im Sinne der Allgemeinheit inszeniert habe, schreibt Novak. „Letztere war gleich zweimal bloßer Zaungast bei einem Thema von öffentlichem Interesse. Von dem Rücktritt erfuhren die Bürger höchstens per Buschtrommel. Da wurde dann getuschelt oder gerätselt, aber es wurde nicht informiert. Selbst besonders Aufmerksame stießen lediglich auf das N.N. unter der Rubrik erste Beigeordnete im Amtsblatt.“

„Transparenz? Fehlanzeige“

Wenn dann auch noch der damals zweite Beigeordnete Bernd Schweikart erst vier Tage vor der Sitzung vom Tagesordnungspunkt Neuwahl informiert worden sei, zeige das wohl, das bei Transparenz Fehlanzeige gewesen sei. „Dass selbst der Einsatz dieses nicht ganz hasenreinen Mittels keinen Erfolg brachte, ist bemerkenswert. Zumal die FWG den einzigen Kandidaten gehabt hatte, der sofort und umstandslos bereitstand, aber nun mal nicht gewünscht war. Kann es sein, dass die FWG mit der Energie ihres Kampfes um ein politisches Amt sich selbst isoliert hat?“

Das möchte Susanne Volz so nicht stehen lassen. Sie hat sich mit einer Stellungnahme an die RHEINPFALZ gewandt: „Zu behaupten, ich hätte im Sinne der FWG die anderen Fraktionen erst vier Tage vor der Ratssitzung über die Wahl der/des ersten Beigeordneten informiert, ist schlichtweg falsch! Nach dem schriftlichen Rücktritt der ersten Beigeordneten am 7. Februar informierte ich nach Rücksprache mit ihr den kompletten Rat am 8. Februar per E-Mail über den Rücktritt.“

Angedachten Wahltermin abgelehnt

Dass eine Neuwahl erfolgen müsse und Personen zu ernennen seien, habe jedem klar sein müssen. Die für den 18.März terminierte Ratssitzung, welche ursprünglich als Online-Sitzung geplant war, sei vonseiten einiger abgelehnt worden – mit der Begründung, dass eine Beigeordneten-Wahl anstünde und von daher eine Präsenzsitzung notwendig wäre. „Diese Ratsmitglieder sind jetzt diejenigen, die monieren, angeblich nichts gewusst zu haben“, sagt Volz.

Als die Grüne Bürgerliste (GBL) und die CDU keinen geeigneten Kandidaten bereitstellen konnten, sei vonseiten der FWG Wolfgang Volz benannt worden. „Hier von nicht hasenreinen Mitteln zu sprechen und einen Bürger als sofort und umstandslos bereitstehenden Kandidaten zu titulieren, der im Vorfeld der anstehenden Wahl mit allen Fraktionen Kontakt aufgenommen und seine Bereitschaft kundgetan hat und sich übrigens wie kaum ein anderer in Essingen auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagiert, ist anmaßend“, findet die Ortschefin.

„FWG häufiger kritisiert“

„Wenn von einem Kampf um ein politisches Amt gesprochen wird, dann doch eher dann, wenn sich Herr Schweikart in einer weiteren Sitzung zum ersten Beigeordneten wählen lässt und die Grüne Bürgerliste sich mit dem Amt der zweiten Beigeordneten begnügt. Und dann gleichzeitig von beiden Seiten eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung eingefordert wird, was dem Drängen der CDU-Fraktion geschuldet war, wie ein Ratsmitglied der GBL öffentlich in der Sitzung kundtat“, sagt Volz.

Novak greife hier zum wiederholten Male nicht nur ihre Person an, sondern auch die Mitglieder der FWG. „Das Verständnis von einem Miteinander im Dorf sieht für mich anders aus und wird zum Glück von dem größten Teil der Bevölkerung, egal welcher Parteizugehörigkeit oder Mitgliedschaft, auch so gelebt“, so Volz.