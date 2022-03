Zwischen Annweiler und Lug soll ein Radweg angelegt werden. Zur Vorbereitung haben ehrenamtliche Helfer am Wochenende im Rimbachtal das Gelände freigeschnitten. Dabei berichtete Herbert Schwarzmüller, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Hauenstein, wie weit die Radweg-Pläne schon sind.

Michael Schindler, Vorsitzender der Allgemeinen Deutschen Radfahrclubs (ADFC) Landau/Südliche Weinstraße, hatte zu dem Arbeitseinsatz eingeladen, um die derzeit noch schwer befahrbare Strecke auf die Sommersaison provisorisch vorzubereiten. Den Ehrenamtlichen aus Schwanheim, Gossersweiler und Annweiler, darunter drei Jugendliche sowie Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins und des ADFC, gelang es an diesem Tag, eine kritische Passage von Gehölz freizuschneiden. Jetzt ist es für geübte Radfahrende möglich, abseits der Kreisstraße mit dem Rad von Annweiler nach Lug zu gelangen, Unsichere werden einige Meter schieben müssen.

Die Strecke zweigt zwischen Annweiler und Sarnstall vom Queichtal-Radweg auf Höhe der Straßenmeisterei ab, verläuft östlich des Rimbach parallel zur Kreisstraße auf der gegenüberliegenden Talseite bis Lug. Die technische Ausführung habe Karlheinz Bosch vom Forstamt Rinnthal bis ins Detail erstellt und kalkuliert, berichtete Schwarzmüller. Unter Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hätten die Kommunen keine Fördermittel für das Projekt an Land ziehen können. Die Verbandsgemeinden Hauenstein und Annweiler blieben aber weiter am Ball. Derzeit würden Planungsdetails an die Vorgaben des Landes angepasst. Zudem habe man das Gespräch mit Wissings Amtsnachfolgerin Daniela Schmitt (FDP) gesucht, als diese jüngst zu Besuch in Hauenstein war.