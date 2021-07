Wegen des Glasfaserausbaus in Dörrenbach werden in nächster Zeit einige Straßen gesperrt. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Bad Bergzabern mit. In einem ersten Bauabschnitt von 5. bis 9. Juli ist der Teil zwischen Rathaus und der Einmündung zur Brunnenstraße betroffen. Die Umleitung läuft über den Rathausplatz und die Brunnenstraße. Der zweite Bauabschnitt beginnt an der Einmündung zur Wiesenstraße und endet am Rathaus. Die Umleitung läuft über die Kastanienstraße, die Straße „Am Kolmerberg“ und die Straße „Im Rödelstal“.