Verärgert zeigte sich der Gemeinderat darüber, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer abgelehnt hat, in Böchingen eine Tempo-30-Zone einzurichten. Das Gremium hatte dazu eine Resolution eingereicht. „Die Begründungen des LBM sind meines Erachtens teilweise hanebüchen und zeugen davon, dass die Verantwortlichen von den Realitäten im Dorf keine Ahnung haben“, sagte Ortschef Reinhold Walter erbost. Besonders störte ihn der Passus, dass fehlende Gehwegbreiten, geringe Straßenbreiten und unübersichtliche Streckenabschnitte in Böchingen nicht plötzlich auftreten, sondern im gesamten Ort vorhanden seien. Somit könnten sich Verkehrsteilnehmer daraus einstellen. Das treffe aber nicht auf Kinder und ältere Menschen zu, fand Walter.