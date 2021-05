Die Verkehrsschilder in der Borngasse und der Straße „In den Mühlwiesen“ in Leinsweiler werden um den Hinweis „Spielende Kinder“ ergänzt. Die nun für ein Jahr geltende Änderung soll dazu führen, dass die betroffenen Abschnitte für Kinder etwas sicherer werden. Es wurde auch darüber überlegt, die beiden Straßen als Spielstraßen auszuweisen. Doch die Umsetzung wäre nicht so einfach, wie es zu sein scheint. Dann könnte dort beispielsweise nur in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Ortschef Thomas Stübinger sagte in der jüngsten Ratssitzung: „Alleine wenn man sieht, wie dort derzeit geparkt wird und mit welchen Geschwindigkeiten teilweise gefahren wird, wäre eine verkehrsberuhigte Zone sicher wünschenswert. Wir hoffen aber, dass auch schon die zusätzliche Beschilderung etwas bringt.“