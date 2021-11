Christiane Mairon vom Planungsbüro FMZ aus Karlsruhe hat dem Gemeinderat die Vorplanung für die Erschließung und den Ausbau der Stichstraße zum Friedhof vorgestellt. Angedacht ist die Verlegung von Pflastersteinen mit einer inmitten der Straßen verlaufenden Ablaufrinne zur Wasserentsorgung. Sollte der Straßenausbau mit Asphalt erfolgen, was Ratsmitglied Erich Detzel vorschlug, bedürfte es an den Seiten Pflasterstreifen. Der Rat wird im Dezember beschließen, in welcher Form ausgebaut wird, ob mit Pflaster oder Asphalt. Baubeginn soll im Frühjahr oder Frühsommer sein. Die Arbeiten soll etwa sechs Monate dauernund geschätzt rund 200.000 Euro kosten, unabhängig von der Ausbauvariante.