Auch in diesem Jahr gibt es Storchennachwuchs in Kleinfischlingen: Bisher wurden drei Jungstörche gesichtet. Die Eltern aus den vergangenen Jahren blieben ihrem Standort auf dem Nest Bohl/Kammermann in der Nähe der Kirchtürme treu. Am Mittwoch, 1. Juni, wird Christian Reis, Leiter der Storchenscheune Bornheim, um 17.45 Uhr die Störche beringen. Die Gemeinde nimmt dies wie auch in den vergangenen Jahren zum Anlass, die Bevölkerung zu einem Umtrunk einzuladen. Wer gerne eine Patenschaft für die Jungstörche übernehmen möchte, kann sich bei Ortsbürgermeisterin Regina von Nida unter der Telefonnummer 06347 8816 melden.