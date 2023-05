Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das rund einen Dreiviertelmeter hohe Storchennest auf dem Rathausdach in Kirrweiler haben freiwillige Helfer am Samstag um mehr als die Hälfte abgetragen. Die Aktion in luftiger Höhe war aus guten Gründen notwendig geworden.

Rückblende: Am 10. Juni dieses Jahres wurden in Kirrweiler die drei Jungstörche Leon, Calvin und Florian von Christian Reis von der Aktion Pfalzstorch, die in Bornheim (Kreis Südliche Weinstraße)