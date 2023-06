In Kleinfischlingen wird von heute, Freitag, bis zum Montag Storchenkerwe gefeiert. Zum Auftakt gibt es einen Umzug durch die Hauptstraße, der am Freitag um 18.30 Uhr beginnt. Das Programm beginnt am Samstag um 17 Uhr im Tannenhof bei Familie Kullmann mit der Vorstellung der Artistengruppe „Theater und Artistik Wagemut Edesheim“. Ab 19 Uhr spielen im Lammhof die „Heavy Bones“ im Stil der Wandermusikanten auf. Der Sonntag beginnt mit dem traditionellen ökumenischen Kerwegottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Lothar Schwarz und Gemeindereferent Clemens Kiefer, musikalisch begleitet vom Posaunenchor Altdorf. Um 17 Uhr will die Band „Rock’n Rose“ aus der Südwestpfalz in Regina’s Kerwegarten die Kleinfischlinger Kerwe rocken. An allen Tagen ist dort die Kunstausstellung „Bilder eines Biologen“ von Volker Cleeves und die Dauerausstellung der Ortsgemeinde zu den Ausgrabungsfunden „Merowinger-Kleinfischlinger zu finden.