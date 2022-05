Ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert und doch in vielerlei Hinsicht am Zahn der Zeit: das Stofftaschentuch. Es ist vintage, es ist nachhaltig – und irgendwie trotzdem aus der Mode. Höchste Pollenflugzeit, dem nützlichen Fetzen eine Lanze zu brechen.

Achtung, das tut kurz weh: Nicht alles an der Südpfalz ist toll. Jedenfalls nicht für mich, denn seit ich vor drei Jahren von Unterfranken nach Landau gezogen bin, kribbeln, jucken und triefen im Frühjahr die Schleimhäute in meinem Gesicht um die Wette. Zuvor, darauf gebe ich mein Wort, lebte ich 22 Jahre völlig heuschnupfenfrei. Ob es sich nun um einen blöden Zufall handelt oder wirklich die Pfalz schuld ist, sei dahin gestellt – im Zweifel ist die ausladende Birke vor meinem Fenster der Übeltäter, der das Fass zum überlaufen brachte.

Wider den angewiderten Blicken

Die Nieserei hat aber auch etwas Gutes: Die Stofftaschentücher, die ich vor drei Jahren aus der Wohnung einer verstorbenen Uroma gerettet habe („Sowas benutzt heute doch niemand mehr!“), finden endlich eine sinnvolle Verwendung. Bei infektiösem Nasentriefen ist man da schon vorsichtiger: Ein feuchtes Taschentuch voller Keime in der Hosentasche, wo die muckeligen 37 Grad der Leistengegend beste Brutbedingungen liefern? Keine hygienische Vorstellung. Aber wenn die Nasenschleimhaut statt gegen Bazillen und Viren nur gegen Pollen kämpft, schnäuzt es sich schon unbeschwerter. Nur den Kochwaschgang später nicht vergessen.

Seit ich also hin und wieder Stofftaschentücher nutze, fallen mir die Berührungsängste noch stärker auf, die Menschen gemeinhin mit ihnen hegen. Als Kind verzog ich selbst das Gesicht, wenn mein Opa ein krumpeliges Tuch aus der Hosentasche zog, genüsslich reinschnäuzte, es neuerlich zerknüllte und wieder dorthin stopfte, wo es hergekommen war. Gut möglich, dass mich inzwischen auch so mancher angewiderter Blick getroffen hat. Aus eigener Erfahrung kann ich allerdings sagen: Mein Opa hatte schon recht mit seiner Vorliebe für die quadratischen Fetzen.

Der Stoffkreislauf des Lebens

Kein allzu starkes, aber doch erwähnenswertes Argument: Mit einem schnöd-weißen Tempotaschentuch lässt sich nur schwerlich ein modisches Statement setzen, blaukarriert oder mit Stickerei geht’s schon leichter. Herxheim widmete dem Stofftaschentuch letztes Jahr nicht grundlos eine eigene Ausstellung. Werden sie in der Hosentasche vergessen, versauen Stofftaschentücher auch nicht gleich die ganze Wäsche – an ihre Kollegen aus Zellulose habe ich da so manche negative Erinnerung. Außerden sind sie immer zur Hand, denn statt eines Verbrauchs- hat man plötzlich einen Gebrauchsgegenstand, den man nicht ständig nachkaufen muss.

Und darin liegt auch schon der größte Vorteil, der mich vor drei Jahren auch dazu bewogen hat, das Taschentuch-Erbe der Uroma zu bewahren: ganze Bäume sind es vielleicht noch nicht, aber ein paar Äste und Zweige weniger mussten sicherlich sterben, seit ich vornehmlich zum Stofftaschentuch greife. Die lebendigen Bäume wiederum bescheren mir heute den Heuschnupfen, so schließt sich der Kreis. Na schönen Dank.