Die Kinder stehen dick eingepackt auf dem Pausenhof vor dem Tour-Truck des Mainzer Liedermachers Oliver Mager. Auch viele Eltern und Großeltern sind in die Herxheimer Grundschule gekommen und richten ihr Blicke auf „Olis Kikolila“, die mobile Konzertbühne mit großer digitaler Videowand.

„Seit 18 Jahren mache ich das“, sagt Oliver Mager. Seine Liebe zur Musik hat der Mainzer Vollblutfasnachter Oliver Mager „mit Konfetti in der Blutbahn“ – so der Name eines seiner Karnevalslieder – schon mit neun Jahren entdeckt. „Da habe ich von meinen Eltern eine Orgel bekommen“, erzählt er. Losgelassen hat ihn diese Begeisterung nicht mehr, inzwischen fliegen seine Hände nur so über das Keyboard: „Habt ihr Lust auf ein bisschen Kinderkonzert?“, richtet Oliver Mager seine Frage dann direkt an die Grundschüler, die erwartungsvoll Richtung Bühne schauen. „Jaaaaaa“, schallt es lautstark zurück.

Nun erklärt der Mann mit der roten Weihnachtszipfelmütze die Tanzschritte für den nächsten Song: „Monster machen, Trecker fahren, Kühe melken und Muckis zeigen.“ Einmal vormachen reicht, dann ertönt Magers Stimme aus den Boxen, und die Stimmung steigt. Auch Schulleiter Bernd Rieder „muss“ mitmachen – sehr zur Freude der Kinder.

Aktion der Lotto-Stiftung

Hintergrund des Auftritts in der Südpfalz ist die Initiative Kinderglück der Lotto-Stiftung. Bernd Rieder freut sich, dass er den Liedermacher zum Auftakt der Spendenaktion in Herxheim begrüßen darf: „Wir haben einen Waffel- und Kuchenverkauf. Und die Kinder haben ganz tolle Weihnachtskarten gestaltet.“ Auch weitere Geldspenden, die während der Aktion bei der Schule eingehen, werden Oliver Mager übergeben. Sie fließen an die mobilen Kinderhospize in Rheinland-Pfalz.

Verknüpft wird mit dem Konzert des Mainzer Kinderliedermachers in Herxheim auch die Premieren-Vorstellung eines neuen, eigenen Schulsongs mit dem Titel „Schule macht Spaß“. Diesen hat Musiker Johnny Rieger mit der Gitarrenklasse einstudiert. Damit nicht genug: Später wird dann noch beim Song „Was macht der Weihnachtsmann im Sommer“ eine Schneemaschine zum Einsatz kommen. Die Mitmach- und Quatschlieder kommen auf dem Pausenhof gut an, der Spaß und die Bewegung bei den frischen Temperaturen auch. Nächstes Jahr im Frühling geht die Kinderkonzert-Aktion weiter, dann an einer anderen Grundschule im Land. Bis dahin widmet sich Oliver Mager nun erstmal der Fasnacht.