Roswitha Feitig war lange Jahre Patientenfürsprecherin am Pfalzklinikum in Klingenmünster. In wenigen Tagen wandert ihre Aufgabe in neue Hände. Ein Blick zurück und nach vorne.

„Jeder Mensch verdient Respekt.“ Das ist die Überzeugung von Roswitha Feitig. Wohl Hunderten von Menschen ist sie seit 1995 gegenübergesessen, hat ihnen zugehört, mit Geduld