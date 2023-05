Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Klimawandel hat sichtbare Auswirkungen auf den Pfälzerwald. Die Folgen stellten Fachleute des Forstamtes Haardt jetzt auch beim Waldbegang des Maikammerer Gemeindewalds fest. Und sie präsentierten mögliche Wege, den Wald in seiner Vielfalt zu erhalten.

Das dritte Trockenjahr in Folge hat auch im Pfälzerwald Spuren hinterlassen. In Bezug auf den Borkenkäfer sei die Vorderpfalz aber nicht so stark betroffen wie andere Gegenden, sagte Ulrike