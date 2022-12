Nach Annweiler ins Museum unterm Trifels zurückgekehrt ist die Sitzstatue des Stauferkaisers Friedrichs II. Der Alabastergipsabguss einer Nachbildung, den die Staufergesellschaft Göppingen hatte anfertigen lassen, war nach Trier ausgeliehen worden. Dort bereicherte er bis vor wenigen Tagen die Exponate der Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“.Das Ausstellungsstück soll ein echtes Highlight gewesen sein, ein richtiger Hingucker, teilte Museumsleiter Sven Gütermann mit. Das Original der Statue befand sich einst in einer Nische des Brückentors von Capua in Süditalien. Es galt als das lebensechteste Abbild des berühmten Stauferkaisers. Bisher jedoch fristete die Annweilerer Nachbildung abseits in einer Ecke des Museums ein recht unbeachtetes Dasein. Sie hat nun einen würdigen, repräsentativen Standort gefunden, findet Gütermann. Er ließ die Statue im großen Ausstellungsraum im Erdgeschoss aufstellen, sodass der ins Museum eintretende Besucher den Stadtgründer sofort in Augenschein nehmen kann. „

Der Abguss der Göppinger Nachbildung war 1994 im Auftrag des Trifelsvereins geschaffen worden. Zum Jubiläum des 800. Geburtstags des Stauferkaisers am 26. Dezember 1994 ging die Statue als Geschenk des Trifelsvereins an die Stadt Annweiler über. „Seither ist sie deren Eigentum“, betont der Museumsleiter. |ppo