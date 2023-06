„Neuer Wind in Herxe“ ist der Name eines Theaterstücks, bei dem nahezu 90 Bürger die neuere Geschichte ihres Heimatortes präsentieren werden. Spielend und musizierend werden die Laienschauspieler im Alter von acht bis 75 Jahren im Herbst sechs Stationen bespielen.

Im Herbst verwandelt sich Herxheim in eine große Theaterbühne. 90 Bürger sind als Schauspieler und weitere rund 50 als Helfer bei dem großen Stationentheater „Neuer Wind in Herxe“ aktiv. Bereits vor zwei Jahren hätten die Vorbereitungen für das von der Ortsgemeinde in Auftrag gegebene Stück begonnen, berichtete Stefan Wriecz vom Chawwerusch-Theater bei der Projektvorstellung. Es soll zu einem der Höhepunkte der 1250-Jahr-Feier Herxheims werden.

Geschrieben wurden die Theaterstücke über die jüngere Dorfgeschichte von sechs Autoren des Chawwerusch-Theaters. Unter der Anleitung der Theater-Profis laufen mit den Amateurschauspielern auch die Proben. Wie Stefan Wriecz erklärte, wurde für die Erstellung der Texte im Ort recherchiert, dafür wurden viele Bürger befragt. Die Ergebnisse waren Grundlage für die Geschichte von fünf fiktiven Herxheimern, die einst in einer Clique zueinanderfanden. Anfang der 1960er wurde zusammen Fußball oder Gummitwist gespielt. Als Erwachsene blieb man im Ort oder verließ diesen, um in der Zukunft nach dem Jahre 2023 Unglaubliches zu erleben.

Sechs Herxheimer führen durch Geschichte

Der selbstbewusste Robert zum Beispiel, Sohn eines Großbauern, der gerne den Chef spielt, himmelt insgeheim die toughe Hanne an. Mit Betty, die sich schon als Mädchen beim Fußballspielen durchsetzt und sich später für Migranten einsetzt, ist er nicht immer einer Meinung. Dann gibt es noch die schüchterne Ria, die als Tochter von Vertriebenen als „Zugezogene“ gilt und sich kaum etwas zutraut. Später ist sie Mitglied des Herxheimer Gemeinderats, wo sie sich unter anderem für das Thema Kultur leidenschaftlich engagiert. Schließlich ist da noch Max, ein ehemaliger Messdiener, der zunächst in Berlin eine neue Heimat findet und später als Archäologe nach Herxheim zurückkehrt.

In 70 Jahren ist viel passiert, da gibt es einiges zu erzählen. Wer weiß schon, dass das erste tragbare Kofferradio in Deutschlands Wirtschaftswunderzeit in Herxheim hergestellt wurde. Außerdem gab es ein Brunnenbauprojekt und Steinzeitfunde, die weltweit Beachtung fanden. An sechs Stationen – unter anderem im Hinterhof der Villa Wieser, am Altenzentrum St. Joseph, in einem Tabakschuppen oder im Chawwerusch-Theater selbst – wird chronologisch durch die Geschichte geführt. Von Spielstätte zu Spielstätte bekommt das Publikum stets neue Blickwinkel und Perspektiven auf das sich wandelnde Großdorf, das durch seinen Katholizismus und seine Biederkeit bekannt war.

Von Nachkriegszeit bis ins Jetzt

Der „Neue Wind in Herxe“ bringt Menschen und ihre Kultur aus der ganzen Welt nach Herxheim. Außerdem spürt man jugendlichen Widerspruchsgeist. Für den Zuschauer wird so die Geschichte der Gemeinde von der Nachkriegszeit bis ins Jetzt greifbar und lebendig. Zum Gelingen des Großprojekts tragen unter anderem viele örtliche Vereine, die Kultuskapelle Hayna und die Kolpingskapelle bei.

Info

Premiere ist am 7. September um 19 Uhr. Bis zum 23. September werden 38 weitere Aufführungen folgen. Der Vorverkauf läuft. Nähere Informationen gibt’s unter www.chawwerusch.de