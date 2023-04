Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pfalz nimmt viel Geld in die Hand, um in Gossersweiler-Stein ein Projekt entstehen zu lassen, das man normalerweise nur in Städtchen vermuten würde. Mitten im Ort wird eine Wohnpflegegemeinschaft gebaut. Jetzt war Grundsteinlegung.

„Das ist ein besonderes Vorhaben für eine neue Wohnform“, sagte Awo-Vorsitzender Klaus Stalter. Ziel sei es, dass ältere und pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich