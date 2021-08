Bis zum 19. September geht es nun auch in der Verbandsgemeinde Maikammer darum, für die Umwelt in die Pedale zu treten. Die VG nimmt zum ersten Mal an der Aktion teil.

Bürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) zeigte sich bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend zufrieden: 60 Meldungen zur Teilnahme liegen bisher vor. „Für eine recht kleine Verbandsgemeinde wie die unsere ist das bei der ersten Teilnahme an dieser Aktion schon erstaunlich“, so die Verwaltungschefin. Auch sie selbst will mitmachen.

Wer mitmachen will, kann sich auch jetzt noch anmelden, das gilt sowohl für Einzelperson als auch für Teams. Manche Mannschaften hätten sich recht originelle Namen ausgedacht, erzählte Flach. So heißt eine Gruppe „Der Klügere kippt nach“.

Die Verbandsgemeinde hat einen Preis ausgelobt für diejenigen, die die größte Anzahl an Kilometern zurücklegen. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad oder dem E-Bike zurückgelegt wird, kann entweder mit der Stadtradeln-App erfasst oder selbst online eingetragen werden. „Das Fahrrad ist fester Bestandteil der Mobilität, wobei gerade in der Corona-Zeit wieder viele Menschen ihre Liebe zum Rad neu entdeckt haben und damit zum Klimaschutz beitragen“, nannte die Bürgermeisterin einen wichtigen Aspekt des Radelns.