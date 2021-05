Über eine Dorfmoderation soll festgestellt werden, was den Leinsweilerer Bürgern in ihrem Dorf wichtig ist, sei es die Nahversorgung, die Verkehrsanbindung, die Spielplätze oder die Nutzung von Gebäuden. Gestartet wird die Moderation am 31. Mai mit einer Fragebogenaktion. Bis 4. Juli sollen die verteilten Bögen zurückgegeben werden. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen extra Fragebogen. Ein Planungsbüro wird die Auswertung vornehmen. Im Anschluss folgt eine Bürgerversammlung, bei der die Ergebnisse vorgestellt werden. Im Herbst werden Arbeitsgruppen gebildet. Hier sind alle Einwohner aufgerufen, sich zu beteiligen.