Die Verbandsgemeinde Edenkoben erarbeitet aktuell gemeinsam mit den Bürgern der Ortsgemeinden und dem Ingenieurbüro igr mit Förderung des Landes örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte. Nach den Workshops starten nun die öffentlichen Ortsbegehungen, wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt. Los geht es am Montag, 24. April, um 15 Uhr in Weyher (Startpunkt am Rathaus) und um 17 Uhr in Rhodt (Theresienstraße). Zur Teilnahme eingeladen sind alle interessierten Bürger von Rhodt und Weyher. Sie sind aufgerufen, ihre Erfahrungen, Anregungen und Vorschläge einzubringen.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.vg-edenkoben.de/umwelt/hochwasserund-starkregenvorsorgekonzept.