In der Dagoberthalle in Frankweiler wird am Samstag, 6. Juli, 11 bis 16 Uhr, eine DKMS-Registrierungsaktion durchgeführt. Wer zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und keine schwerwiegenden Vorerkrankungen hat, kann sich als potenzieller Stammzellenspender für an Leukämie erkrankte Menschen registrieren lassen. Die Registrierung erfolgt selbstständig mittels Wangenschleimhautabstrich, teilt die Initiatorin der Aktion, Nina Roth, mit. Schon länger habe sie überlegt, auch ohne Patient/Erkankten aus der Region eine solche Registrierungsaktion zu veranstalten, denn Menschen die eine Stammzellenspende benötigen, finden sich weltweit, erklärt die Frankweilerin.

Mit dem 100-jährigen Jubiläum des TuS Frankweiler und dem damit verbundenen Elfmeterschießen-Turnier mit Einlagespielen der Jugendmannschaften habe sich eine gute Möglichkeit geboten, die Aktion durchzuführen, da so eine Vielzahl von Menschen erreicht werden könnten. Ein besonderer Dank gelte den Helfern und der Gemeinde, die die Dagoberthalle zur Verfügung stellen, sagt Nina Roth.

In der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) sind nach eigenen Angaben mehr als zwölf Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert. Bis heute hat die Organisation mehr als 115.000 Stammzellspenden vermittelt.