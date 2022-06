Die Stadtwerke Bad Bergzabern geben den Wegfall der EEG-Umlage komplett an ihre Stromkunden weiter. Alle Kunden, unabhängig vom Tarif, sollen entlastet werden. Aktiv werden müssen sie dafür nicht.

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind Vergütungssätze für Strom aus erneuerbaren Quellen festgeschrieben. Zum 1. Juli diesen Jahres wird die EEG-Umlage zunächst befristet bis Ende Dezember 2022 abgeschafft. Das wurde vom Gesetzgeber so beschlossen. Die Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH hat jetzt bekannt gegeben, dass sie die sich daraus ergebene Entlastung von brutto 4,43 Cent pro Kilowattstunde direkt an ihre Kunden weitergeben wird. Davon sollen alle Tarife profitieren laut der Stadtwerke.

Laut Bundesregierung soll die EEG-Umlagen-Senkung Stromkunden bei den Energiekosten spürbar entlasten. Die EEG-Umlage wurde im Jahr 2000 eingeführt. Auch „Ökostromumlage“ genannt, dient sie dazu, die Förderung des Ausbaus von Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraftwerken zu finanzieren. Sie wird bisher bei den Endkunden über die Stromrechnung erhoben.

Was Kunden tun müssen

Tatsächlich hat die öffentliche Hand sehr großen Einfluss auf die Endkundenpreise von Strom und Gas. Beim Haushaltskundenstrom machten Steuern, Abgaben und Umlagen 2021 durchschnittlich 40 Prozent des Strompreises aus. Durch den Wegfall der EEG-Umlage in der zweiten Jahreshälfte wird der Musterhaushalt dadurch um rund 150 Euro pro Jahr entlastet. Das, so schreiben die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, kann zumindest einen Teil der massiv gestiegenen Beschaffungskosten für Energie auffangen.

Doch was müssen die Kunden tun, um den günstigeren Strompreis zu erhalten? Laut Stadtwerke: gar nichts. Der Energieversorger kümmere sich um alles. Ab 1. Juli werde der Strompreis automatisch um 4,43 Cent pro Kilowattstunde gesenkt, ohne das Kunden selbst aktiv werden müssen. Damit die Preisveränderung stichtagsgenau bei der Abrechnung berücksichtigt werden kann, wird der Verbrauch zum 1. Juli automatisch von den Stadtwerken Bad Bergzabern abgegrenzt.

Info

Weitere Informationen gibt es beim Kundenservice unter Telefon 06343 933944 oder per Mail an info@stadtwerke-bza.de.